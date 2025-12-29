С января в Литве подорожают билеты на все виды междугороднего транспорта

1 января в Литве подорожают билеты на все виды междугороднего транспорта. Причина - увеличение налога на добавленную стоимость. Само по себе оно небольшое и составит 3 %, но подорожание билетов окажется более существенным - на четверть или даже на треть.

Практически официальная причина роста цен на все в Литве - наращивание военных расходов. Об этом прямо заявил глава парламентского комитета по финансам и добавил, что большую часть национального бюджета в 2026 году составят траты на оборону. В Литве военные расходы в следующем году запланированы в размере 5 % от ВВП.