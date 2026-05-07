"Самое большое преступление" - литовский политик требует судить виновных в закрытии Игналинской АЭС

В Минске побывал не просто бизнесмен, а человек, которого в литовских СМИ называют едва ли не предателем за его позицию. Антанас Кандротас - предприниматель, политик, резкий критик официального Вильнюса - объяснил, почему его приезд в Беларусь вызвал настоящую истерику на родине, кто на самом деле зарабатывает на антироссийских санкциях и почему Литва оказалась на грани экономической пропасти.

По прибытии Кандротаса спросили о цели его визита в Минск и о том, чем его приезд так взволновал литовскую общественность.

Сам политик признался - повода для шума нет. В 2026 году он уже не в первый раз приезжает в Беларусь, и причины сугубо деловые.

"Я предприниматель больше, чем политик. Политиком меня стараются сделать наши СМИ, потому что я часто критикую власть. Они сделали истерию, некоторые уже пишут, что я куда-то сбежал. Но у меня очередная деловая поездка по рабочим вопросам", - пояснил Кандротас.

Впрочем, сам факт внимания литовской прессы к его поездке он комментирует с иронией - благодаря этой "бесплатной рекламе" к нему теперь обращаются десятки предпринимателей, желающих восстановить связи.

Экономическая пропасть и отказ от выгоды

Обсуждая экономическое положение Литвы, Кандротас отметил, что страна находится в выгодном географическом положении между Западом и Востоком, имея выход к морю, чего нет у Беларуси. Однако, с его точки зрения, правительство отказывается от очевидных выгод.

Он задался риторическим вопросом: почему белорусская электроэнергия стоит около 6 евроцентов, а в Литве - от 25 до 50? По его мнению, созданная биржа работает искусственно, позволяя кому-то зарабатывать сотни миллионов евро.

"Я, как предприниматель, не могу понять, почему наше правительство просто отказывается от денег, которые предлагает белорусское государство. Почему мы до сих пор не покупаем дешевую электроэнергию в Беларуси?" - заявил собеседник.

Он также напомнил, что срыв транзита белорусских удобрений был ошибкой, а отключение от энергокольца БРЭЛЛ назвал политически мотивированным шагом, который вредит экономике.

Страх повторения украинского сценария

В ходе беседы была затронута тема эскалации и рисков для самой Литвы. По мнению Кандротаса, адекватные люди в Литве прекрасно видят украинский сценарий и не хотят такой беды для своей страны. Он обратил внимание на рост русофобии, которую не побоялся назвать распространяющимся фашизмом.

"Это беда пришла в Украину не из-за народа, а из-за действий некоторых групп и политиков. Если за забором у меня живет неадекватный сосед, и я буду его постоянно дразнить, однажды он придет и сожжет мой дом", - провел аналогию политик.

Он считает, что лучшая стратегия - налаживать добрососедские отношения, а не провоцировать конфликт.

Историческая память и День Победы

Особую тревогу у литовского гостя вызывает ситуация с переписыванием истории и отношением к 9 Мая.

"Почти потеряли (Беларусь Литву - прим. ред.). Думаю, немного осталось, чтобы сорвать отношения окончательно. Кто-то хочет сделать огромнейший раскол - и в уровнях памяти, и в отношениях, и в экономике", - констатировал Кандротас.

Он возмущен тем, что советская победа над фашизмом сегодня подается чуть ли не как зло, а со стороны властей и активистов происходит глумление над памятью ветеранов.

"Приходят люди с цветами и свечами, а пришедшие в сговоре с правительством русофобы прогоняют их. На их глазах берут цветок и выбрасывают в мусорный контейнер. Это делает мэр города? Зачем издеваться над людьми, у которых боль в глазах?" - эмоционально заметил он.

Атомная станция как преступление против народа

Одной из самых острых тем стало закрытие Игналинской АЭС. Кандротас утверждает, что спустя 20 лет выясняется: Евросоюз не требовал ее немедленного закрытия при вступлении Литвы в ЕС. Народ, по его словам, обманули, запугав чернобыльской аварией.

"Сейчас все осознают, что это была главная ошибка. Я думаю, это самое большое преступление. В Литве должны судить этих людей, они обманули народ самым жестоким образом. Я другой такой экономической трагедии в Литве даже не мошу вспомнить", - резюмировал политик.