Сделка состоялась! Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в полдень 9 октября вступил в силу.

Из договоренностей следует, что ХАМАС в течение 72 часов обязуются передать Израилю заложников. ЦАХАЛ в ответ в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2 тыс. палестинских заключенных.

При этом в Reuters сообщили, что режим прекращения огня в Газе начнет действовать лишь после одобрения правительством Израиля соглашения с ХАМАС (как ожидается, это произойдет сегодня вечером).

Ранее в Шарм-эш-Шейхе после трехдневных переговоров стороны согласились на первую фазу предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта.

Этот план предусматривает следующие инициативы:

  • Газа становится свободной от терроризма; 
  • Израиль прекращает бомбардировки; 
  • задержанных палестинцев освобождают;
  • члены ХАМАС сдают оружие и получают амнистию; 
  • в Газе восстанавливают канализацию и электроснабжение;
  • в регион допускают представителей ООН и Красного Креста; 
  • Газа переходит под управление переходного правительства.

После этого Трамп надеется создать в Газе свободную экономическую зону, а также совместно с арабскими государствами предоставить гарантии безопасности как Израилю, так и Палестине.

