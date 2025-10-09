3.69 BYN
Сделка состоялась! Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу
Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в полдень 9 октября вступил в силу.
Из договоренностей следует, что ХАМАС в течение 72 часов обязуются передать Израилю заложников. ЦАХАЛ в ответ в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2 тыс. палестинских заключенных.
При этом в Reuters сообщили, что режим прекращения огня в Газе начнет действовать лишь после одобрения правительством Израиля соглашения с ХАМАС (как ожидается, это произойдет сегодня вечером).
Ранее в Шарм-эш-Шейхе после трехдневных переговоров стороны согласились на первую фазу предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта.
Этот план предусматривает следующие инициативы:
- Газа становится свободной от терроризма;
- Израиль прекращает бомбардировки;
- задержанных палестинцев освобождают;
- члены ХАМАС сдают оружие и получают амнистию;
- в Газе восстанавливают канализацию и электроснабжение;
- в регион допускают представителей ООН и Красного Креста;
- Газа переходит под управление переходного правительства.
После этого Трамп надеется создать в Газе свободную экономическую зону, а также совместно с арабскими государствами предоставить гарантии безопасности как Израилю, так и Палестине.