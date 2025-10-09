Сделка состоялась! Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в полдень 9 октября вступил в силу.

Из договоренностей следует, что ХАМАС в течение 72 часов обязуются передать Израилю заложников. ЦАХАЛ в ответ в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава и освободит 2 тыс. палестинских заключенных.

При этом в Reuters сообщили, что режим прекращения огня в Газе начнет действовать лишь после одобрения правительством Израиля соглашения с ХАМАС (как ожидается, это произойдет сегодня вечером).

Ранее в Шарм-эш-Шейхе после трехдневных переговоров стороны согласились на первую фазу предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта.

Этот план предусматривает следующие инициативы:

Газа становится свободной от терроризма;

Израиль прекращает бомбардировки;

задержанных палестинцев освобождают;

члены ХАМАС сдают оружие и получают амнистию;

в Газе восстанавливают канализацию и электроснабжение;

в регион допускают представителей ООН и Красного Креста;

Газа переходит под управление переходного правительства.