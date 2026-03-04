3.74 BYN
Сенат США отклонил резолюцию о запрете военной операции на Ближнем Востоке
Сенат США официально развязал руки Трампу для войны с Ираном. Отклонена резолюция, которая запретила бы американскому лидеру вести военную операцию на Ближнем Востоке без согласия конгресса. Против выступило большинство.
На заседании не обошлось и без инцидентов. Ветеран морской пехоты устроил протест: попытался выкрикнуть, что Вашингтон ведет войну в интересах Израиля и выступил против эскалации на Ближнем Востоке. Несколько сотрудников буквально вытолкали возражающего за двери.
Не согласны с позицией Белого дома и сами американцы. Как пишет CNN, администрации США оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения в вопросе войны. В связи с этим советники Трампа пытаются убедить президента как можно скорее объявить победу над Ираном и закончить конфликт.
Вместе с тем, как заявил генсек НАТО, на фоне войны с Ираном может быть задействована пятая статья Устава организации. Согласно ей, в случае угрозы хоть одному союзнику работает коллективная оборона: члены НАТО обязуются оказать помощь нуждающейся стране.