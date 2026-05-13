Сенат США в 7-й раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Американский сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. За документ проголосовали 49 сенаторов, против 50.

Эта затея представляла собой попытку демократов максимально осложнить Трампу все попытки военного разрешения кризиса в Персидском заливе. Впрочем, Белый дом и сам не рассматривает пока возможность возобновить войну на Ближнем Востоке.

Как пишут американские СМИ, из-за конфликта запасы современных вооружений по многим позициям исчерпались на 50-70 %: пополнение арсеналов займет многие годы.

Правительство уже внесло в Конгресс проект полуторатриллионного военного бюджета на будущий год. Впрочем, даже этих денег не хватит на реализацию всех планов Пентагона.