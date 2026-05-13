Сенат США в 7-й раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Американский сенат в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. За документ проголосовали 49 сенаторов, против 50.
Эта затея представляла собой попытку демократов максимально осложнить Трампу все попытки военного разрешения кризиса в Персидском заливе. Впрочем, Белый дом и сам не рассматривает пока возможность возобновить войну на Ближнем Востоке.
Как пишут американские СМИ, из-за конфликта запасы современных вооружений по многим позициям исчерпались на 50-70 %: пополнение арсеналов займет многие годы.
Правительство уже внесло в Конгресс проект полуторатриллионного военного бюджета на будущий год. Впрочем, даже этих денег не хватит на реализацию всех планов Пентагона.
Например, как выяснилось, резко выросла смета системы противоракетной обороны "Золотой купол". Эта программа должна была обеспечить США надежную защиту от любых атак с воздуха. К настоящему моменту проект подорожал вдвое и теперь его создание оценивается 1 трлн 200 млрд долларов.