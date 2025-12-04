Аналитик Сергей Дик подметил в "Актуальном интервью", что при попытке обсуждения мирного плана по Украине буквально в один момент всплыли и репарации, и численность ВСУ, и гарантии безопасности помимо территориальных уступок.

Эти основные направления еще требует обсуждения, но смысл, пожалуй, не в том, чтобы дожать Владимира Зеленского, а чтобы США уже окончательно дожали Европейский союз, который является кукловодом Зеленского. Сможет ли американский лидер Дональд Трамп их додавить, ведь у него есть задача - довести до конца сделку по редкоземельным металлам.

"В том числе по редкоземельным. Это интересы корпорации BlackRock, которая владеет огромным количеством плодороднейших земель Украины. Я рассчитываю, что дожмут. Хотелось бы, чтобы результатом этих переговоров стало дальнейшее обсуждение плана, который подготовлен совместно европейцами с САШ и Украиной. Они сейчас анонсируют, что вот они между собой нашли какой-то консенсус и предложение", - отметил аналитик. Однако с другой стороны, есть ощущение, что это просто попытка затянуть переговоры. Все же понимают, что европейцы добавят те пункты, которые Россия даже рассматривать не будет.

"Часть уравнения, как назвал госсекретарь США Марк Рубио, и решение этой задачи находится за Россией. Мне кажется, что это действительно позволит затянуть переговоры с точки зрения европейцев, которые будут предлагать неприемлемые для России условия", - добавил Сергей Дик. А потом ЕС скажет, что Россия отказалась искать компромиссы и не хочет мира.

По словам собеседника, над ними висит дамоклов меч - продвижение войск Российской Федерации на территории Украины.

Территория Украины сокращается с каждым днем, как шагреневая кожа Сергей Дик

Поэтому вполне возможно, что в любое время может произойти обвал фронта, и тогда, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, если упустить время для переговоров, то позже не о чем будет говорить. Украина просто потеряет субъектность, и будут не переговоры, а капитуляция.