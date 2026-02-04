3.74 BYN
Сергей Рачков пояснил, почему Трамп резко критикует зеленую экономику
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, состоявшемся 19-23 января 2026 года, активно обсуждалась зеленая повестка, а американский президент Дональд Трамп и вовсе раскритиковал ее, объявил, что все это придумали китайцы, чтобы выкачивать деньги из европейцев и американцев.
Но ведь продолжительное время именно европейцы и американцы требовали зеленый переход, устанавливали сроки, сначала, правда, говорили о 2030-м, теперь уже о 2040-2050 годах, потому что не успевают окончательно перейти на зеленую энергетику. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков поделился мнением насчет сложившейся ситуации.
Он буквально сходу обозначил, что относит это к вопросам лоббизма, который сильно развит в США. Достаточно вспомнить 45-го вице-президента США Альберта Гора, который получил Нобелевскую премию мира за тему потепления мирового климата. Трамп же это сегодня оспаривает.
"Китай, к слову, развивает "зеленые" технологии, и у президента США возникает опасение, что КНР серьезно представлен на американском рынке, в то время как сами американцы практически ничего не сделали в этой сфере. Они только сейчас утвердили программу на 369 млрд долларов, но президент США сразу же ее отменил, потому что это огромные деньги, а тем более он не верит в зеленую экономику", - пояснил депутат в "Актуальном интервью".
Китайцы же, по его мнению, действуют более сбалансированно, при этом не делают стопроцентную ставку на углеводороды, а развивают и зеленые технологии. Но самое главное, что Трамп понимает (и это не только потому, что он любитель нефти и газа, хотя это очень важно для обеспечения национальной безопасности США), что если его страна пойдет по пути исключительно зеленой экономики, то они однозначно уступят место Китаю по объему экономики. Собеседник подчеркнул, что американский лидер этого допустить не может, поэтому и критикует эти подходы, попросту издевается над европейцами, но делает это с целью упрочения позиций США на рынке Европы, а также с целью потеснить европейцев на рынках западного полушария, потому что там они присутствуют. "Идет серьезная борьба за рынки, энергетику", - заключил Сергей Рачков.