Сергей Рачков пояснил, почему Трамп резко критикует зеленую экономику

Фото: РИА Новости

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, состоявшемся 19-23 января 2026 года, активно обсуждалась зеленая повестка, а американский президент Дональд Трамп и вовсе раскритиковал ее, объявил, что все это придумали китайцы, чтобы выкачивать деньги из европейцев и американцев.

Но ведь продолжительное время именно европейцы и американцы требовали зеленый переход, устанавливали сроки, сначала, правда, говорили о 2030-м, теперь уже о 2040-2050 годах, потому что не успевают окончательно перейти на зеленую энергетику. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков поделился мнением насчет сложившейся ситуации.

Он буквально сходу обозначил, что относит это к вопросам лоббизма, который сильно развит в США. Достаточно вспомнить 45-го вице-президента США Альберта Гора, который получил Нобелевскую премию мира за тему потепления мирового климата. Трамп же это сегодня оспаривает.

Сергей Рачков

"Китай, к слову, развивает "зеленые" технологии, и у президента США возникает опасение, что КНР серьезно представлен на американском рынке, в то время как сами американцы практически ничего не сделали в этой сфере. Они только сейчас утвердили программу на 369 млрд долларов, но президент США сразу же ее отменил, потому что это огромные деньги, а тем более он не верит в зеленую экономику", - пояснил депутат в "Актуальном интервью".