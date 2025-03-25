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Шок: ВСУ убили журналистов
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3 (1)2025-03-25T17:52:12.000000Z00
При этом Киев явно не готов к миру. Накануне в Луганской области ВСУ нанесли удар ракетой HIMARS по гражданскому автомобилю. Погибли 6 человек, из них 3 журналиста: корреспондент "Известий", корреспондент и оператор телеканала "Звезда". По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, нынешним обстрелом Киев вновь обнаружил свою звериную сущность. В офисе генерального секретаря ООН также заявили, что подобные преступления недопустимы и потребовали тщательного расследования данного убийства. Всю минувшую ночь не прекращались и удары ВСУ по российской энергетике. При этом Москва воздерживается от аналогичных атак во исполнение обещаний, данных Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.