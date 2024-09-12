Шольц раскритиковал "план победы" Зеленского

Представители ЕС активно критикуют затеи Зеленского.

Так, канцлер ФРГ, выступая в Брюсселе, отверг ключевые пункты документа, опасаясь дальнейшей эскалации войны, а также не одобрил раздел о вступлении Украины в НАТО. Шольц напомнил об условиях приема в блок (к ним относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности) и заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в альянс.

Кроме того, Шольц заявил, что не даст Украине ракеты Taurus. При этом, конечно, заверил о продолжении поддержки киевского режима.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Вы знаете позицию Германии по ключевым вопросам. Она не изменится. Но я хочу заявить, что самое главное - то, что мы организуем солидарность и поговорим о том, что возможно. Главное внимание здесь уделяется предоставлению средств, чтобы Украина могла защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения я принял, они не изменятся".