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Шольц раскритиковал "план победы" Зеленского
Представители ЕС активно критикуют затеи Зеленского.
Так, канцлер ФРГ, выступая в Брюсселе, отверг ключевые пункты документа, опасаясь дальнейшей эскалации войны, а также не одобрил раздел о вступлении Украины в НАТО. Шольц напомнил об условиях приема в блок (к ним относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности) и заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в альянс.
Кроме того, Шольц заявил, что не даст Украине ракеты Taurus. При этом, конечно, заверил о продолжении поддержки киевского режима.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
"Вы знаете позицию Германии по ключевым вопросам. Она не изменится. Но я хочу заявить, что самое главное - то, что мы организуем солидарность и поговорим о том, что возможно. Главное внимание здесь уделяется предоставлению средств, чтобы Украина могла защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы, которые нужно обсудить. Вы знаете, какие решения я принял, они не изменятся".
И в ЕС, и в НАТО нет поддержки плана Зеленского, заявил министр обороны Польши. Он сообщил, что проект не вызвал энтузиазма, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны. А Дональд Туск прямо заявил, что среди союзников нет согласия по поводу плана Зеленского.
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