Сильный дождь вызвал разрушительные наводнения в Испании, из-за стихии реки вышли из берегов, причинив некоторым районам страны большой ущерб.
На земле и с воздуха экстренные службы ищут семерых человек, которые пропали без вести из-за наводнения. Местные СМИ сообщают о нескольких погибших. Водителя грузовика, который оказался в водной ловушке, буквально в последнюю секунду успели эвакуировать на вертолете, сообщает "МИР 24".
Таким же образом сотрудники экстренных служб спасли уже десятки человек. Территорию просматривают водолазы.
Под воду уходит обширный регион на юго-востоке страны. Реки вышли из берегов. Затоплены дороги, дома, общественные здания. Нарушено железнодорожное сообщение. В Малаге сошел с рельсов скоростной поезд, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
На побережье Коста-дель-Соль и в некоторых районах Малаги также объявлен наивысший уровень опасности из-за сильных осадков, выпавших на регион.
Известно об одном погибшем в Валенсии. Там мужчина спустился в гараж, что проверить машину, и застрял в лифте.
Из-за шторма железнодорожные компании были вынуждены приостановить скоростное движение между Мадридом и Валенсией, а также Валенсией и Барселоной. Кроме того, были закрыты дороги.
В регионе Альмерия градины размером с мяч для гольфа разрушили сотни сельскохозяйственных объектов. В регионе Валенсия могут пострадать апельсиновые и оливковые деревья.
Государственное метеорологическое агентство (AEMET) выпустило специальное предупреждение на территории всей страны, призывая граждан к осторожности.