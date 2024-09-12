На земле и с воздуха экстренные службы ищут семерых человек, которые пропали без вести из-за наводнения. Местные СМИ сообщают о нескольких погибших. Водителя грузовика, который оказался в водной ловушке, буквально в последнюю секунду успели эвакуировать на вертолете, сообщает "МИР 24".