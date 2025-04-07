Швеция не захотела поставить в США куриные яйца

Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, проинформировало РИА Новости со ссылкой на Sveriges Radio и отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца").

"В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", - говорится в материале.

По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое.

"Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", -добавила она.