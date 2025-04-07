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Швеция не захотела поставить в США куриные яйца
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи, проинформировало РИА Новости со ссылкой на Sveriges Radio и отраслевую организацию Svenska Ägg ("Шведские яйца").
"В США наблюдается дефицит яиц, что привело к инфляции цен на яйца в стране, которая теперь обратилась к Швеции за помощью в экспорте. Однако со шведской стороны этого не произойдет из-за приближающейся Пасхи", - говорится в материале.
По словам менеджера компании Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в королевстве увеличивается вдвое.
"Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции", -добавила она.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.