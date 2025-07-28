Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c56cc126-94ae-4bd3-93a1-ed5b96e1affb/conversions/77a17d64-735a-4b73-8a4a-05099b54d091-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c56cc126-94ae-4bd3-93a1-ed5b96e1affb/conversions/77a17d64-735a-4b73-8a4a-05099b54d091-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c56cc126-94ae-4bd3-93a1-ed5b96e1affb/conversions/77a17d64-735a-4b73-8a4a-05099b54d091-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c56cc126-94ae-4bd3-93a1-ed5b96e1affb/conversions/77a17d64-735a-4b73-8a4a-05099b54d091-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зеленский из главного тренда коррупционной украинской политики не выбился, как и его предшественники. Еще до президентства он попал в знаменитые "панамские документы". По данным СМИ, уже тогда отмыл через левые компании более 40 млн долларов от имени "Квартала 95".

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff29bddd-b8d0-43f4-8c1b-eca3e7730448/conversions/b85f3cc0-6212-4286-8fa4-7f8bc978a245-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff29bddd-b8d0-43f4-8c1b-eca3e7730448/conversions/b85f3cc0-6212-4286-8fa4-7f8bc978a245-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff29bddd-b8d0-43f4-8c1b-eca3e7730448/conversions/b85f3cc0-6212-4286-8fa4-7f8bc978a245-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff29bddd-b8d0-43f4-8c1b-eca3e7730448/conversions/b85f3cc0-6212-4286-8fa4-7f8bc978a245-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сам Зеленский заявил, что это "заказуха от Порошенко". Позже американские СМИ и вовсе написали, что Зеленский в мае 2022 года купил дом в Майами за 35 млн долларов. Спустя пару дней, офис президента заявил, что это фейк. Позже написали уже про 20 млн долларов. Эту информацию никто проверять не стал.

Впрочем, у семьи Зеленского есть одно "убежище" точно. Это вилла в итальянском Форте-дей-Марми. На элитном курорте проводят время его жена с детьми. Также эту территорию Зеленский сдает за 50 тыс. евро в месяц. Задекларировать он ее "забыл". Есть еще вилла на красном море, и в Тоскане. И удивительное совпадение: украинский политик Илья Кива, засветивший особняк в Майами, был убит в декабре 2023 года. Спустя буквально две недели застрелили журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который сделал материал о вилле в Эль-Гуне.

Зеленского был хороший учитель - Игорь Коломойский.

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2676d650-3692-461f-8c99-f11212998519/conversions/653f39e7-0462-41bb-ac0d-99323408582e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2676d650-3692-461f-8c99-f11212998519/conversions/653f39e7-0462-41bb-ac0d-99323408582e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2676d650-3692-461f-8c99-f11212998519/conversions/653f39e7-0462-41bb-ac0d-99323408582e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2676d650-3692-461f-8c99-f11212998519/conversions/653f39e7-0462-41bb-ac0d-99323408582e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Было поздно, потому что Коломойского за руку взяли британские спецслужбы из MI-6. А там и деньги Зеленского. Одна из причин, по которой последний так послушно кивает британцам.

Официальная зарплата Зеленского составляет почти 1 тыс. долларов. Однако политика обвиняют в отмывании около 100 млрд долларов. Несколько миллиардов он якобы заработал во время пандемии на проекте "Большая стройка" - возведение новых дорог. На войне Владимир Александрович заработал более 75 млрд долларов. Основной источник дохода - перепродажа американского вооружения третьим странам и боевым группировкам.

А ведь всего пару лет назад Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене, так как это нужно для развития демократического общества.

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0149ded8-86ed-4a2e-854e-0e00c719b5c1/conversions/520dce9f-cd6c-47f6-ab8c-8a0e75082b9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0149ded8-86ed-4a2e-854e-0e00c719b5c1/conversions/520dce9f-cd6c-47f6-ab8c-8a0e75082b9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0149ded8-86ed-4a2e-854e-0e00c719b5c1/conversions/520dce9f-cd6c-47f6-ab8c-8a0e75082b9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0149ded8-86ed-4a2e-854e-0e00c719b5c1/conversions/520dce9f-cd6c-47f6-ab8c-8a0e75082b9b-xl-___webp_1920.webp 1920w

И еще одного заявление Зеленского.

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaffc851-27da-4070-b99c-2a10107c9cc7/conversions/c6cb06cc-8208-4783-842d-58a33789145a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaffc851-27da-4070-b99c-2a10107c9cc7/conversions/c6cb06cc-8208-4783-842d-58a33789145a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaffc851-27da-4070-b99c-2a10107c9cc7/conversions/c6cb06cc-8208-4783-842d-58a33789145a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aaffc851-27da-4070-b99c-2a10107c9cc7/conversions/c6cb06cc-8208-4783-842d-58a33789145a-xl-___webp_1920.webp 1920w

И вот уже в Верховной Раде начинают недовольно роптать. Глашатай Майдана Алексей Гончаренко коррупцию в Украине назвал космической, подчеркнув, что в стране нет парламентаризма и свободы слова.

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88eea154-713f-4ebe-98fc-64804a2e292c/conversions/d9d840aa-ccb2-45a7-aecf-f3bf4aa9a880-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88eea154-713f-4ebe-98fc-64804a2e292c/conversions/d9d840aa-ccb2-45a7-aecf-f3bf4aa9a880-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88eea154-713f-4ebe-98fc-64804a2e292c/conversions/d9d840aa-ccb2-45a7-aecf-f3bf4aa9a880-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88eea154-713f-4ebe-98fc-64804a2e292c/conversions/d9d840aa-ccb2-45a7-aecf-f3bf4aa9a880-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из недавних опросов весной этого года показал, градус возмущения украинского общества, которое устало от продажных чиновников на всех уровнях.

Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a1e024-c040-447e-80aa-7091c55aa9a4/conversions/67d369bc-ffe1-43a7-ba7e-0a26207bce39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a1e024-c040-447e-80aa-7091c55aa9a4/conversions/67d369bc-ffe1-43a7-ba7e-0a26207bce39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a1e024-c040-447e-80aa-7091c55aa9a4/conversions/67d369bc-ffe1-43a7-ba7e-0a26207bce39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a1e024-c040-447e-80aa-7091c55aa9a4/conversions/67d369bc-ffe1-43a7-ba7e-0a26207bce39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Коррупция вошла в топ-3 общественных проблем в Украине. Это данные того же опроса. Только представьте, насколько она достала украинское общество, если ее поставили почти вровень с вооруженным конфликтом. На третьем месте высокая стоимость жизни и низкие доходы населения. Вот такая девальвация достоинства. А ведь на Майдане радостно плясали всего 10 лет назад.