Сколько денег Зеленский "отмыл" за свой президентский срок и кто был его учителем
Автор:Сергей Гусаченко
Зеленский из главного тренда коррупционной украинской политики не выбился, как и его предшественники. Еще до президентства он попал в знаменитые "панамские документы". По данным СМИ, уже тогда отмыл через левые компании более 40 млн долларов от имени "Квартала 95".
Сам Зеленский заявил, что это "заказуха от Порошенко". Позже американские СМИ и вовсе написали, что Зеленский в мае 2022 года купил дом в Майами за 35 млн долларов. Спустя пару дней, офис президента заявил, что это фейк. Позже написали уже про 20 млн долларов. Эту информацию никто проверять не стал.
Впрочем, у семьи Зеленского есть одно "убежище" точно. Это вилла в итальянском Форте-дей-Марми. На элитном курорте проводят время его жена с детьми. Также эту территорию Зеленский сдает за 50 тыс. евро в месяц. Задекларировать он ее "забыл". Есть еще вилла на красном море, и в Тоскане. И удивительное совпадение: украинский политик Илья Кива, засветивший особняк в Майами, был убит в декабре 2023 года. Спустя буквально две недели застрелили журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который сделал материал о вилле в Эль-Гуне.
Зеленского был хороший учитель - Игорь Коломойский.
Было поздно, потому что Коломойского за руку взяли британские спецслужбы из MI-6. А там и деньги Зеленского. Одна из причин, по которой последний так послушно кивает британцам.
Официальная зарплата Зеленского составляет почти 1 тыс. долларов. Однако политика обвиняют в отмывании около 100 млрд долларов. Несколько миллиардов он якобы заработал во время пандемии на проекте "Большая стройка" - возведение новых дорог. На войне Владимир Александрович заработал более 75 млрд долларов. Основной источник дохода - перепродажа американского вооружения третьим странам и боевым группировкам.
А ведь всего пару лет назад Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене, так как это нужно для развития демократического общества.
И еще одного заявление Зеленского.
И вот уже в Верховной Раде начинают недовольно роптать. Глашатай Майдана Алексей Гончаренко коррупцию в Украине назвал космической, подчеркнув, что в стране нет парламентаризма и свободы слова.
Один из недавних опросов весной этого года показал, градус возмущения украинского общества, которое устало от продажных чиновников на всех уровнях.
Коррупция вошла в топ-3 общественных проблем в Украине. Это данные того же опроса. Только представьте, насколько она достала украинское общество, если ее поставили почти вровень с вооруженным конфликтом. На третьем месте высокая стоимость жизни и низкие доходы населения. Вот такая девальвация достоинства. А ведь на Майдане радостно плясали всего 10 лет назад.
Почему Киев уже 30 лет наступает на те же ржавые грабли? Где и сколько разворовали, и как страна оказалась в плену олигархов и кланов? Почему власть не борется с коррупционерами, а обещания с высоких трибун долгие годы лишь пустой звук? Подробности смотрите в "Понятной политике".