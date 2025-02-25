Сколько людей ежегодно умирает от смога в Польше и почему страдает Германия

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af67044-cd2f-49d3-a278-de22df1ac30c/conversions/6b87e87a-f860-48df-bf0a-be7c168af740-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af67044-cd2f-49d3-a278-de22df1ac30c/conversions/6b87e87a-f860-48df-bf0a-be7c168af740-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af67044-cd2f-49d3-a278-de22df1ac30c/conversions/6b87e87a-f860-48df-bf0a-be7c168af740-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af67044-cd2f-49d3-a278-de22df1ac30c/conversions/6b87e87a-f860-48df-bf0a-be7c168af740-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польшу ежегодно во время отопительного сезона накрывает смог. Возникает он из-за того, что счета за коммуналку огромные, а во многих домах даже нет центрального отопления. Люди нашли выход - жечь уголь, причем не лучшего качества.

Задыхается уже даже Германия и винит во всем Польшу.

Из-за вредных выбросов в немецких городах уровень загрязнения превышает допустимый более чем вдвое. Власти рекомендуют уязвимым слоям населения избегать мероприятий на открытом воздухе. Плотное облако смога прибыло с польских угольных электростанций и частных печей, пишет BILD.

Такого грязного воздуха в Германии не было как минимум несколько лет. Федеральное агентство по охране окружающей среды назвало его качество чрезвычайно плохим.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e4fd08c-01b6-43b6-bb84-f3f9180de62b/conversions/b5a5abd6-acd0-4435-889a-f326f665dbac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e4fd08c-01b6-43b6-bb84-f3f9180de62b/conversions/b5a5abd6-acd0-4435-889a-f326f665dbac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e4fd08c-01b6-43b6-bb84-f3f9180de62b/conversions/b5a5abd6-acd0-4435-889a-f326f665dbac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e4fd08c-01b6-43b6-bb84-f3f9180de62b/conversions/b5a5abd6-acd0-4435-889a-f326f665dbac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Опасность для здоровья - отдельная тема. От загрязнения воздуха в мире каждый год преждевременно умирают примерно 7 млн человек - это данные ВОЗ. В свою очередь Европейское агентство по окружающей среде отводит Польше второе место в ЕС по уровню смертности, связанной с качеством воздуха.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868313db-9406-473e-8970-4ff7e940420c/conversions/4a79f6bd-0d1b-4567-9bf5-1b9002b54a07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868313db-9406-473e-8970-4ff7e940420c/conversions/4a79f6bd-0d1b-4567-9bf5-1b9002b54a07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868313db-9406-473e-8970-4ff7e940420c/conversions/4a79f6bd-0d1b-4567-9bf5-1b9002b54a07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868313db-9406-473e-8970-4ff7e940420c/conversions/4a79f6bd-0d1b-4567-9bf5-1b9002b54a07-xl-___webp_1920.webp 1920w

Увеличение случаев респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и рака - следствие загрязнения. Также смог провоцирует астму и инфаркт. Но что делать обычным людям, не замерзать же? Вот и продолжают использовать незаконные печи и греться дешевым углем, выводя нехитрую формулу: чем сильнее мороз, тем сильнее губительней смог.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830ac470-5043-47cc-bd3d-edbbcbd6e5e1/conversions/a404320c-6e90-40a5-b600-30616c425994-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830ac470-5043-47cc-bd3d-edbbcbd6e5e1/conversions/a404320c-6e90-40a5-b600-30616c425994-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830ac470-5043-47cc-bd3d-edbbcbd6e5e1/conversions/a404320c-6e90-40a5-b600-30616c425994-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/830ac470-5043-47cc-bd3d-edbbcbd6e5e1/conversions/a404320c-6e90-40a5-b600-30616c425994-xl-___webp_1920.webp 1920w

Туристы в шоке от того, что польские города утопают в дыму. Подобные обсуждения на профильных порталах о путешествиях вовсе не редкость.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c095191-9c68-4084-aeee-8023f7c5937c/conversions/7d497d17-ec20-44ba-97fd-f5afe1479d68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c095191-9c68-4084-aeee-8023f7c5937c/conversions/7d497d17-ec20-44ba-97fd-f5afe1479d68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c095191-9c68-4084-aeee-8023f7c5937c/conversions/7d497d17-ec20-44ba-97fd-f5afe1479d68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c095191-9c68-4084-aeee-8023f7c5937c/conversions/7d497d17-ec20-44ba-97fd-f5afe1479d68-xl-___webp_1920.webp 1920w

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f092b2a1-13eb-4125-b06e-0c70dfd419cd/conversions/c0123756-c114-4643-bce2-fbdb07e048f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f092b2a1-13eb-4125-b06e-0c70dfd419cd/conversions/c0123756-c114-4643-bce2-fbdb07e048f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f092b2a1-13eb-4125-b06e-0c70dfd419cd/conversions/c0123756-c114-4643-bce2-fbdb07e048f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f092b2a1-13eb-4125-b06e-0c70dfd419cd/conversions/c0123756-c114-4643-bce2-fbdb07e048f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

И получается, что Польша в буквальном смысле убивает Европу. Но какая уж тут модернизация отрасли - лучше спустить бюджеты на Украину, повинуясь общему тренду, да на свой ВПК, закупая побольше вооружений. Пока сотни тысяч поляков задыхаются в своих городах.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dafdd3b8-9a69-4098-8469-a4ec4dbdeeb9/conversions/93af1997-1482-43df-a446-de832b9528df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dafdd3b8-9a69-4098-8469-a4ec4dbdeeb9/conversions/93af1997-1482-43df-a446-de832b9528df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dafdd3b8-9a69-4098-8469-a4ec4dbdeeb9/conversions/93af1997-1482-43df-a446-de832b9528df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dafdd3b8-9a69-4098-8469-a4ec4dbdeeb9/conversions/93af1997-1482-43df-a446-de832b9528df-xl-___webp_1920.webp 1920w

В столь печальной ситуации радует только одно. Из-за того, что польский смог тяжелый, его передвижение на территорию Беларуси почти невозможно.

Но согласитесь, удивительно, что страна, которая тянет на себя одеяло европейского лидера, рассказывает нам, как надо жить, по сути, остается в начале 20 века по уровню энергетического развития.