Словакия может заблокировать помощь Украине на 90 млрд евро

Братислава может заблокировать предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро, заменив тем самым Будапешт в этой роли. Об этом заявил Армандо Мема, представляющий финскую партию "Альянс свободы".

По его мнению, после недавних выборов в Венгрии многие европейские политики предполагают возможность предоставления Украине крупного финансового пакета. Переговоры с избранным премьером Венгрии Петером Мадьяром сейчас идут.

Примечательно, что Мадьяр накануне заявил, что не готов разблокировать кредит. Он также выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, в связи с чем Армандо Мема призывает европейских лидеров признать текущую ситуацию в Украине как уже проигранную.

