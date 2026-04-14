Словакия может заблокировать помощь Украине на 90 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Братислава может заблокировать предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро, заменив тем самым Будапешт в этой роли. Об этом заявил Армандо Мема, представляющий финскую партию "Альянс свободы".
По его мнению, после недавних выборов в Венгрии многие европейские политики предполагают возможность предоставления Украине крупного финансового пакета. Переговоры с избранным премьером Венгрии Петером Мадьяром сейчас идут.
Примечательно, что Мадьяр накануне заявил, что не готов разблокировать кредит. Он также выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, в связи с чем Армандо Мема призывает европейских лидеров признать текущую ситуацию в Украине как уже проигранную.