Словакия настаивает на проверке повреждения нефтепровода "Дружба"
Автор:Редакция news.by
Словакия обратилась к Еврокомиссии с просьбой проверить, действительно ли нефтепровод "Дружба" поврежден.
По словам словацкого премьера, нефтепровод функционирует, хотя Киев, естественно, утверждает обратное. Фицо заявил, что украинцы не дают словацкому послу проверить место предполагаемой поломки.
Напомним, уже на протяжении месяца Украина блокирует транзит в Венгрию и Словакию российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба". В качестве ответной меры Братислава заблокировала аварийные поставки электроэнергии и препятствует принятию очередного пакета выгодных Украине антироссийских санкций.