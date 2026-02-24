Словакия обратилась к Еврокомиссии с просьбой проверить, действительно ли нефтепровод "Дружба" поврежден.

По словам словацкого премьера, нефтепровод функционирует, хотя Киев, естественно, утверждает обратное. Фицо заявил, что украинцы не дают словацкому послу проверить место предполагаемой поломки.