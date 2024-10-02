Смерть Хасана Насраллы приведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке - иранский журналист

27 сентября ЦАХАЛ совершил очередное политическое убийство: выследив лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, его бункер забросали авиабомбами.



Насралла погиб от взрывной волны. Его тело обнаружили практически без увечий. Но это убийство, судя по всему, станет новой точкой развития ближневосточного конфликта.

Нужно понимать, что Иран стоит перед серьезным выбором. Как только страна войдет в конфликт как непосредственный участник, развернется большая региональная война.

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О реакции Ирана в своем комментарий рассказал иранский журналист и документалист Хаял Муаззин

"Смерть Хасана Насраллы приведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке. Для Ирана Насралла был не просто лидером "Хезболлы", он являлся символом сопротивления против Израиля и Запада. Его смерть усилит решение Ирана и его союзников нанести ответный удар, - подчеркивает иранский журналист. - В ближайшее время можно ожидать более жесткие действия со стороны Ирана и "Хезболлы", что может привести к дальнейшему обострению конфликта в регионе. Иран осуждает действия Израиля как грубое нарушение международных норм".

Иранская позиция ясна. Агрессия со стороны Израиля направлена на дестабилизацию региона, и уничтожение лидеров сопротивления не может остаться без ответа.