3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Смертельная болезнь: в мире растет число заразившихся хантавирусом
В мире растет число заболевших хантавирусом. Мониторинг заболеваемости и наблюдение за инфицированными уже ведут в ЮАР, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Польше, Франции.
Недавно симптомы вируса выявили у двух американцев. Тест одного из них показал положительный результат. Заболела и гражданка Франции. Как сообщает глава Минздрава страны, ее состояние постепенно ухудшается. Один человек помещен под санитарное наблюдение в Польше. Страны принимают меры по нераспространению заболевания. Так, на Филиппинах заявили об ужесточении контроля на границе.
Хантавирус вспыхнул на круизном лайнере "Хондиус", на борту которого находилось около 150 человек. Их эвакуация должна завершиться 11 мая. Уже известно о трех случаях смерти на борту. По словам главы ВОЗ и Генсека ООН, текущая вспышка не приведет к новой глобальной пандемии. Хантавирус хорошо знаком ученым и в отличие от ковида не так легко передается от человека к человеку.