Смертельная болезнь: в мире растет число заразившихся хантавирусом

В мире растет число заболевших хантавирусом. Мониторинг заболеваемости и наблюдение за инфицированными уже ведут в ЮАР, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Польше, Франции.

Недавно симптомы вируса выявили у двух американцев. Тест одного из них показал положительный результат. Заболела и гражданка Франции. Как сообщает глава Минздрава страны, ее состояние постепенно ухудшается. Один человек помещен под санитарное наблюдение в Польше. Страны принимают меры по нераспространению заболевания. Так, на Филиппинах заявили об ужесточении контроля на границе.