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СМИ и госаппарат у "кормушки" - USAID сливало миллиарды на украинскую "демократию"
Все это время Агентство США по международному развитию (USAID) считалось независимым, однако находилось в подчинении президенту, госсекретарю и Совету по нацбезопасности. Организация занималась якобы развитием демократии по всему миру.
Но вот преступления госдеповского спрута за долгие годы, наконец, раскрыли. Как это и ожидалось, агентство наследило и в Украине. В 2024 году по линии USAID было выделено более 35 млрд долларов. Одним из крупнейших получателей помощи стала "незалежная".
Параллельно американские следователи по уголовным делам начали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов в Украине. В страну "сливаются миллиарды", отмечали эксперты.
Кто и где набивал карманы, сейчас уже не разберешься. Тем более что американцы отчитываются о расходах денег в Украине на основе данных украинских властей. А там, как мы знаем, уже долгие годы коррупция - родная сестра всей власти. И лишь 10 % всей американской помощи Киеву имеют независимые источники оценки.
Чего удивляться масштабу коррупции, если директор распущенного президентом США Дональдом Трампом USAID Саманта Пауэр в 2023 году хвасталась, как отправляла миллиарды долларов наличными украинскому правительству:
"Одной из мер помощи, которую конгресс оказал нам с начала этого полномасштабного вторжения, стала беспрецедентная сумма денег в виде прямой бюджетной поддержки. И мы говорим о сумме около 15 млрд долларов наличными для украинского правительства, которое, как вы знаете, было известно своей коррумпированностью в прошлые годы, которому еще предстоит проделать работу по борьбе с коррупцией сегодня", - отметила Саманта Пауэр.
Развал Украины, несомненно, самый громкий и успешный проект агентства. На то, чтобы уничтожить целое государство, вливались колоссальные суммы. Роберт Кеннеди-младший обвинил USAID в свержении экс-президента Украины Виктора Януковича и не только.
Роберт Кеннеди-младший, американский политик:
"USAID, которое является прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование этих беспорядков. Эти беспорядки привели к государственному перевороту против демократически избранного правительства Украины. ЦРУ не занимается демократией. Вы знаете, ЦРУ свергло, кажется, 83 правительства в период с 1947 по 1997 год. Это треть правительств на земле, и большинство из них были выбраны демократически".
Пока в Киеве называли страну "незалежной", госдеповский спрут давно и надежно окутал все ключевые государственные структуры. Так что Евромайдан и западные ценности, которые вдруг озаботили украинское общество, - банальная спецоперация США.
USAID финансировало более 6,2 тыс. журналистов из 707 СМИ и 279 НПО Украины, сообщает WikiLeaks со ссылкой на документы агентства.
Ладно еще медиа и всякие институты и НКО - стандартные пути захода американских агентов. Но в списке тех, кто присосался к кормушке госдепа, - большая часть госаппарата.
Список грантополучателей еще больше. Госдеповские деньги получали Минюст, Верховный суд, Национальная школа судей, Высший антикоррупционный суд и другие. Вот такая гибридная модель оккупации. У страны остаются свои герб, флаг и гимн, но все ключевые вопросы решаются в Вашингтоне.
Что такое демократия, построенная на грантах? Миллиардные траты на майданы и революции. Кто и когда вышвырнул USAID, и как работала деструктивная сеть в Беларуси? Гибридная оккупация и тотальная коррупция: как набивали карманы на чужой крови. О преступлениях USAID смотрите в очередном выпуске "Понятной политики".