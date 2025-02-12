СМИ и госаппарат у "кормушки" - USAID сливало миллиарды на украинскую "демократию"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e57455-d61a-4b3c-8d06-21dbe20e589d/conversions/7260da22-8728-4716-8d6f-686358f16bd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e57455-d61a-4b3c-8d06-21dbe20e589d/conversions/7260da22-8728-4716-8d6f-686358f16bd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e57455-d61a-4b3c-8d06-21dbe20e589d/conversions/7260da22-8728-4716-8d6f-686358f16bd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e57455-d61a-4b3c-8d06-21dbe20e589d/conversions/7260da22-8728-4716-8d6f-686358f16bd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все это время Агентство США по международному развитию (USAID) считалось независимым, однако находилось в подчинении президенту, госсекретарю и Совету по нацбезопасности. Организация занималась якобы развитием демократии по всему миру.

Но вот преступления госдеповского спрута за долгие годы, наконец, раскрыли. Как это и ожидалось, агентство наследило и в Украине. В 2024 году по линии USAID было выделено более 35 млрд долларов. Одним из крупнейших получателей помощи стала "незалежная".

Параллельно американские следователи по уголовным делам начали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов в Украине. В страну "сливаются миллиарды", отмечали эксперты.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c17e785-3409-417f-bba1-828ec14ae55e/conversions/45d98db0-dcec-4ab0-a7e2-b3eb45a2b940-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c17e785-3409-417f-bba1-828ec14ae55e/conversions/45d98db0-dcec-4ab0-a7e2-b3eb45a2b940-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c17e785-3409-417f-bba1-828ec14ae55e/conversions/45d98db0-dcec-4ab0-a7e2-b3eb45a2b940-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c17e785-3409-417f-bba1-828ec14ae55e/conversions/45d98db0-dcec-4ab0-a7e2-b3eb45a2b940-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кто и где набивал карманы, сейчас уже не разберешься. Тем более что американцы отчитываются о расходах денег в Украине на основе данных украинских властей. А там, как мы знаем, уже долгие годы коррупция - родная сестра всей власти. И лишь 10 % всей американской помощи Киеву имеют независимые источники оценки.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51bef484-a3ca-4596-956a-7d25524aee9c/conversions/4edec16d-c01f-45d6-bd60-06f043f12dc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51bef484-a3ca-4596-956a-7d25524aee9c/conversions/4edec16d-c01f-45d6-bd60-06f043f12dc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51bef484-a3ca-4596-956a-7d25524aee9c/conversions/4edec16d-c01f-45d6-bd60-06f043f12dc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51bef484-a3ca-4596-956a-7d25524aee9c/conversions/4edec16d-c01f-45d6-bd60-06f043f12dc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чего удивляться масштабу коррупции, если директор распущенного президентом США Дональдом Трампом USAID Саманта Пауэр в 2023 году хвасталась, как отправляла миллиарды долларов наличными украинскому правительству:

"Одной из мер помощи, которую конгресс оказал нам с начала этого полномасштабного вторжения, стала беспрецедентная сумма денег в виде прямой бюджетной поддержки. И мы говорим о сумме около 15 млрд долларов наличными для украинского правительства, которое, как вы знаете, было известно своей коррумпированностью в прошлые годы, которому еще предстоит проделать работу по борьбе с коррупцией сегодня", - отметила Саманта Пауэр.

Развал Украины, несомненно, самый громкий и успешный проект агентства. На то, чтобы уничтожить целое государство, вливались колоссальные суммы. Роберт Кеннеди-младший обвинил USAID в свержении экс-президента Украины Виктора Януковича и не только.

Роберт Кеннеди-младший, американский политик:

"USAID, которое является прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование этих беспорядков. Эти беспорядки привели к государственному перевороту против демократически избранного правительства Украины. ЦРУ не занимается демократией. Вы знаете, ЦРУ свергло, кажется, 83 правительства в период с 1947 по 1997 год. Это треть правительств на земле, и большинство из них были выбраны демократически".

Пока в Киеве называли страну "незалежной", госдеповский спрут давно и надежно окутал все ключевые государственные структуры. Так что Евромайдан и западные ценности, которые вдруг озаботили украинское общество, - банальная спецоперация США.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4940880b-35a5-4a2d-95b5-e4982f941957/conversions/3fe4f509-cc6b-49cb-96c9-260017ee3a9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4940880b-35a5-4a2d-95b5-e4982f941957/conversions/3fe4f509-cc6b-49cb-96c9-260017ee3a9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4940880b-35a5-4a2d-95b5-e4982f941957/conversions/3fe4f509-cc6b-49cb-96c9-260017ee3a9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4940880b-35a5-4a2d-95b5-e4982f941957/conversions/3fe4f509-cc6b-49cb-96c9-260017ee3a9b-xl-___webp_1920.webp 1920w

USAID финансировало более 6,2 тыс. журналистов из 707 СМИ и 279 НПО Украины, сообщает WikiLeaks со ссылкой на документы агентства.

Ладно еще медиа и всякие институты и НКО - стандартные пути захода американских агентов. Но в списке тех, кто присосался к кормушке госдепа, - большая часть госаппарата.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc545df9-56c0-4018-b074-dece60ae0d2a/conversions/039722ae-3582-4282-b7e2-5a3c0baca074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc545df9-56c0-4018-b074-dece60ae0d2a/conversions/039722ae-3582-4282-b7e2-5a3c0baca074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc545df9-56c0-4018-b074-dece60ae0d2a/conversions/039722ae-3582-4282-b7e2-5a3c0baca074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc545df9-56c0-4018-b074-dece60ae0d2a/conversions/039722ae-3582-4282-b7e2-5a3c0baca074-xl-___webp_1920.webp 1920w

Список грантополучателей еще больше. Госдеповские деньги получали Минюст, Верховный суд, Национальная школа судей, Высший антикоррупционный суд и другие. Вот такая гибридная модель оккупации. У страны остаются свои герб, флаг и гимн, но все ключевые вопросы решаются в Вашингтоне.