СМИ: Иран может выйти из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Иран может выйти из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан, сообщает Tasnim. По данным агентства, прекращение боевых действий против движения "Хезболла" в Ливане было одним из пунктов соглашения, соответственно Тегеран оставляет за собой право на выход из него.

А Financial Times публикует, что Иран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив в криптовалюте (цена составит 1 доллар за баррель нефти). Местные СМИ пишут, что Иран приостановил передвижение судов после атак Израиля на Ливан.



Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут в Пакистан 10 апреля, сообщили в Reuters. В состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.