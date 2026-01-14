СМИ: Минобороны Дании начало переброску техники и военных в Гренландию

Минобороны Дании начало переброску техники и военных в Гренландию, сообщают СМИ. Параллельно с этим Берлин продвигает идею включения Гренландии в полноценную систему коллективной защиты альянса.



Но речь не о прямом вводе войск. Германия настаивает на расширении мониторинга, патрулирования и разведывательного присутствия альянса в Северной Атлантике. Такой подход позволяет НАТО укреплять присутствие в Арктике под видом координации и учений.