СМИ: Почти 20 млн американцев страдают от загрязнения воды

Экологический кризис в США. Почти 20 млн американцев страдают от загрязнения воды: люди живут в районах, где серьезно нарушаются допустимые нормы.



Кроме того, как пишет агентство Associated Press, после анализа данных федерального правительства около 1 тыс. коммунальных компаний по всей стране нарушают допустимые нормы. Еще не менее двух 2,7 млн человек живут в условиях несоблюдения многих правил по очистке воды. В штате Мэриленд канализации переполнены грязью от ураганов и ливней, и таких случаев сотни.