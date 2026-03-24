СМИ: США планируют завершить вооруженный конфликт с Ираном к 9 апреля

Соединенные Штаты планируют завершить вооруженный конфликт с Ираном к 9 апреля, сообщает портал Ynet со ссылкой на источник. Это позволит Трампу прибыть на празднование Дня Независимости Израиля 21-22 апреля для получения Премии Израиля - высшей государственной награды страны. До этого планируется заключить мирное соглашение с Ираном. Предоставить площадку для встреч делегаций готов Пакистан.

Накануне Трамп заявил, что США и Иран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий. Однако представитель МИД Ирана заявил, что они не проводили никаких переговоров с Вашингтоном, но изложили свою позицию посредникам, в этом качестве выступили Египет и Турция.



Об этом рассказал телеканалу "Аль-Джазира" высокопоставленный иранский источник. По его словам, Вашингтон отказывается принять два ключевых условия Тегерана - о выплате компенсаций за атаки и признании факта агрессии. Для США же сейчас главное - открыть Ормузский пролив, пишет Washington Post. И если вначале «на краткое время казалось возможным» свергнуть власть в Иране и навсегда лишить страну перспектив обладания ядерным оружием, то теперь это считают маловероятным.