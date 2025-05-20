СМИ: Трамп попросил президента РФ представить Украине то, с чем люди могут согласиться

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Американский лидер Дональд Трамп заявил европейским лидерам и лично Владимиру Зеленскому, что попросил президента РФ Владимира Путина в меморандуме по урегулированию конфликта в Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios со ссылкой на источник, сообщает РИА Новости.

"Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", - приводит издание слова источника, осведомленного о содержании телефонного разговора.

Путин заявил 19 мая, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта в Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта в Украине.