СМИ: Трамп запретил ликвидацию лидера Ирана Али Хаменеи

Тель-Авив сообщал американским властям, что может ликвидировать аятоллу Хаменеи, но президент США заставил израильтян отказаться от этого плана. Якобы до тех пор, пока иранцы не убьют ни одного американца, и речи не может идти об атаке на политическую верхушку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался комментировать эту информацию, заявив, что сегодня слишком много ложных сообщений о разговорах, которых не происходило.