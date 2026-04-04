СМИ: В Германии могут лишиться работы до 100 тыс. водителей грузоперевозок

В Германии топливный кризис может лишить рабочих мест в сфере грузоперевозок до 100 тысяч человек. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на главу профильной ассоциации. То есть под угрозой увольнения почти 15 % всех водителей грузовиков в стране. По мнению собеседника издания, если эти рабочие места исчезнут, неизбежны пустые полки супермаркетов, закрытие заводов и еще более глубокий экономический спад.



Причиной сложившейся ситуации эксперт назвал резкий рост цен на топливо. Также усугубляет кризис и дополнительная нагрузка в виде экологических сборов на топливо. Глава ассоциации призвал федеральное правительство принять срочные меры для разрешения ситуации.