СМИ: в Верховной раде выступили за отказ Киева от притязаний на Донбасс

В Верховной раде заявили, что Киев должен пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса, заявил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф со ссылкой на беседу с "чрезвычайно влиятельным парламентарием". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным, и да, мы должны сдать Донбасс, и да, это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов и многих людей здесь", - привел Шварцкопф комментарий неназванного парламентария.