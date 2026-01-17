3.71 BYN
СМИ: в Верховной раде выступили за отказ Киева от притязаний на Донбасс
В Верховной раде заявили, что Киев должен пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса, заявил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф со ссылкой на беседу с "чрезвычайно влиятельным парламентарием". Об этом сообщает ТАСС.
"Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным, и да, мы должны сдать Донбасс, и да, это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов и многих людей здесь", - привел Шварцкопф комментарий неназванного парламентария.
Он подчеркнул, что парламентарий сделала такое заявление лично ему из-за страха за свою политическую карьеру и давления со стороны офиса Владимира Зеленского, украинских спецслужб. "Поэтому она не осмелилась сказать это публично, но я думаю, что это в некоторой степени отражает настроения здесь", - подчеркнул журналист.