СМИ: Власти Дании были готовы взорвать взлетно-посадочные полосы в аэропорту Гренландии

Датское телевидение сообщает, что правительство страны намеревалось взорвать взлетно-посадочные полосы в единственном аэропорту Гренландии, если бы США решились на интервенцию.



Уничтожение инфраструктуры должно было остановить американское вторжение; при этом формально удары по американским военным не наносились бы, и полноценной войны удалось бы избежать. Между тем Вашингтон от претензий на Гренландию вовсе не отказывался - просто сейчас Соединенным Штатам не до того из-за конфликта на Ближнем Востоке.