Украина под давлением США готовится к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению.

По информации западных медиа, оба голосования должны пройти до 15 мая. В противном случае Киеву грозит утрата предложенных Штатами гарантий безопасности. Об этих планах может быть объявлено уже 24 февраля.

Однако, как сообщают местные СМИ, в окружении Зеленского опровергли заявления о скором объявлении выборов.