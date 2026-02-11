3.72 BYN
СМИ: выборы в Украине и референдум по мирному соглашению могут пройти до 15 мая
Автор:Редакция news.by
Украина под давлением США готовится к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению.
По информации западных медиа, оба голосования должны пройти до 15 мая. В противном случае Киеву грозит утрата предложенных Штатами гарантий безопасности. Об этих планах может быть объявлено уже 24 февраля.
Однако, как сообщают местные СМИ, в окружении Зеленского опровергли заявления о скором объявлении выборов.
Напомним, ранее сообщалось, что на переговорах в Абу-Даби украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае в Украине должен состояться референдум и выборы.