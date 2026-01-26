3.74 BYN
Снежный шторм в США оставил без света полмиллиона домов
Автор:Редакция news.by
В Штатах продолжает бушевать небывалых масштабов снежный шторм. Как сообщается, жертвами погодного катаклизма стали по меньшей мере 11 человек. Без электричества остаются около полумиллиона домов в штатах Техас, Теннесси, Луизиана.
На Средний Запад пришли 40-градусные морозы и, по всем приметам, отступать они не собираются. В Чикаго поезда метро превратились в гигантские ночлежки. В 18 американских штатах федеральные власти объявили чрезвычайное положение. Из-за обильных снегопадов сегодня не пойдут в школу дети в Вашингтоне и Нью-Йорке.
По всей стране останавливают работу аэропорты - на данный момент отменено или перенесено более 10 тысяч авиарейсов.