Снежный шторм в США оставил без света полмиллиона домов

В Штатах продолжает бушевать небывалых масштабов снежный шторм. Как сообщается, жертвами погодного катаклизма стали по меньшей мере 11 человек. Без электричества остаются около полумиллиона домов в штатах Техас, Теннесси, Луизиана.



На Средний Запад пришли 40-градусные морозы и, по всем приметам, отступать они не собираются. В Чикаго поезда метро превратились в гигантские ночлежки. В 18 американских штатах федеральные власти объявили чрезвычайное положение. Из-за обильных снегопадов сегодня не пойдут в школу дети в Вашингтоне и Нью-Йорке.

