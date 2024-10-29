"Собачий грипп" в Польше, или Почему полицейские объявили забастовку

В Польше идет "собачий грипп". Он не передается воздушно-капельным путем и не лечится таблетками и прививками. Но тогда почему в зоне риска находятся только люди в погонах, рассказали в проекте "План Б".

Фиксируется хворь массово по всей Польше, и это уже не первая волна - такое было в 2018 году, когда каждый третий полицейский тогда ушел на больничный. К ним присоединялись пограничники, таможенники, пожарные, внутренние войска, охранники в тюрьмах. Так они все выражали протест властям, которые экономят на тех, кто бережет их сон. Если бы полицейские вышли на классическую забастовку, к ним бы применили меры - штраф и увольнение, и это в лучшем случае.

Осенью 2022 года произошла еще одна волна. Дорожные полицейские временно не выписывали штрафы нарушителям, ограничиваясь лишь профилактическими беседами. Государственная казна тогда нормально лишилась денег. В этот раз от полицейских комбо - больничные, отказ выписывать штрафы, полное игнорирование вне рабочего времени обеспечивающих правопорядок. Представьте, что случилось ЧП или теракт, а полицейские не отвечают на звонки и не реагируют на сообщения от начальства. Не хотят личные телефоны использовать в служебных целях. Все это в Польше и называют "собачьим гриппом".

И ведь полицейских можно обозвать предателями, ведь присягу давали. А с другой стороны, как еще обратить на себя внимание?

Ведь до забастовок правоохранители отправили петицию премьер-министру Дональду Туску, но тот ее проигнорировал. Видно, решил, что обещаний летом хватит.

Тут тогда встает вопрос уже ко всей системе и точности выносимых приговоров. В общем, "лярд" злотых явно пойдет не на зарплату. Чего забастовкой требуют полицейские? Ответ прост - своевременных индексаций зарплат, выплат инфляционных надбавок и повышение социальных субсидий хотя бы до уровня, действующего для солдат польской армии.

К тому же напомним, что в случае чего именно полицейских Варшава отправляет в расход на вроде как такой опасный участок границы - тот, в который вбухали 370 млн долларов. И планируют внести еще. 1 ноября 2024 года стало известно о начале строительства "Восточного щита". Речь идет о дополнительном заграждении, системе видеонаблюдения, борьбе с дронами. Строительство его завершат к 2029 году. Неприступная крепость обойдется более чем в 2,5 млрд долларов, однако поляки ведь не дураки, видят, что деньги есть, но на все и всех, кроме них.

Разбегутся полицейские не только те, кто на больничном. Более 14 тыс. свободных вакансий есть уже. Поляки пишут, что хуже всего обстоят дела в полиции Варшавы, откуда с начала 2024 года уволились в три раза больше людей, чем трудоустроились. Из-за этого в польской столице на одного офицера приходится в среднем до 150 дел. На тех, кто еще стоит в покосившемся строю, нагрузка лежит запредельная. В Польше растет и преступность, а полицию буквально положили на лопатки. Так стало известно со слов сержанта Яцека Лукасика.