Сотни немцев и австрийцев вышли на улицы с требованием остановить милитаризацию стран

Сотни немцев обвиняют правительство в неоправданных военных амбициях и помощи Украине в ущерб интересам собственных граждан. Со слов протестующих, немецким властям следует занять курс против "империалистической политики" НАТО.

Против роста военных расходов, милитаризации и агрессивной внешней политики также выступают австрийцы. Как сообщают СМИ, число участников протестов в Вене превысило 100 человек.