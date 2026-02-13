3.72 BYN
Сотни немцев и австрийцев вышли на улицы с требованием остановить милитаризацию стран
Автор:Редакция news.by
Сотни немцев обвиняют правительство в неоправданных военных амбициях и помощи Украине в ущерб интересам собственных граждан. Со слов протестующих, немецким властям следует занять курс против "империалистической политики" НАТО.
Против роста военных расходов, милитаризации и агрессивной внешней политики также выступают австрийцы. Как сообщают СМИ, число участников протестов в Вене превысило 100 человек.
Их лозунги - против НАТО, в поддержку Кубы и Венесуэлы, а также против сокращения расходов на социальную сферу.