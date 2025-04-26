В Берлине сотни человек вышли на антивоенную демонстрацию к Советскому военному мемориалу. Собравшиеся почтили память солдат, погибших в годы Второй мировой, и призвали к миру с Россией.

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"Это повод для большой благодарности. И я считаю театральность нынешнего правительства безответственной - не уважать увековечение действительно героических подвигов советской Красной Армии", - возмутился житель Берлина.

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"Мои приветствия и слова солидарности всем тем, кто приехал сюда, чтобы почтить память сыновей и дочерей Советского Союза, павших в борьбе с немецким фашизмом, несмотря на исключительные решения Министерства иностранных дел Германии", - высказал мнение пожилой мужчина.

Австрийцы против вмешательства в международные конфликты

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