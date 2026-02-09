Социалист Антониу Жозе Сегуру избран президентом Португалии, набрав 66 % голосов

Получивший поддержку видных консерваторов после первого тура на фоне опасений по поводу популистских и авторитарных тенденций кандидата от ультраправой партии Андре Вентуры, Сегуру становится первым за 20 лет главой государства от Социалистической партии.

Серия штормов, прошедших по стране, не отпугнула избирателей: явка была примерно такой же, как на первом туре, хотя в нескольких муниципалитетах голосование пришлось отложить на неделю из-за наводнений.