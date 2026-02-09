3.73 BYN
Социалист Антониу Жозе Сегуру избран президентом Португалии, набрав 66 % голосов
Автор:Редакция news.by
Умеренный социалист Антониу Жозе Сегуру одержал уверенную победу в 66 % во втором туре выборов президента Португалии.
Получивший поддержку видных консерваторов после первого тура на фоне опасений по поводу популистских и авторитарных тенденций кандидата от ультраправой партии Андре Вентуры, Сегуру становится первым за 20 лет главой государства от Социалистической партии.
Серия штормов, прошедших по стране, не отпугнула избирателей: явка была примерно такой же, как на первом туре, хотя в нескольких муниципалитетах голосование пришлось отложить на неделю из-за наводнений.