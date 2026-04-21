Советник главы Литвы заявил, что политический диалог с Беларусью не исключен
Новое заявление литовского МИД о восстановлении диалога с Беларусью. Как сообщил советник президента этой страны Дейфидас Матуленис, указанный диалог на политическом уровне рассматривается: правда, чиновник тут же добавил, что принципиального изменения взаимоотношений двух стран это не предполагает.
К Беларуси советник Науседы обратился с призывом "проявить доброжелательность". Некоторая риторическая активизация с литовской стороны обнаруживается в этом вопросе последние несколько дней.
Чуть ранее заявление о возможности восстановления отношений в той или иной форме сделал глава МИД Литвы. Белорусское внешнеполитическое ведомство накануне, в свою очередь, отметило, что Минск всегда выступал за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации.