Советник главы Литвы заявил, что политический диалог с Беларусью не исключен

Новое заявление литовского МИД о восстановлении диалога с Беларусью. Как сообщил советник президента этой страны Дейфидас Матуленис, указанный диалог на политическом уровне рассматривается: правда, чиновник тут же добавил, что принципиального изменения взаимоотношений двух стран это не предполагает.

К Беларуси советник Науседы обратился с призывом "проявить доброжелательность". Некоторая риторическая активизация с литовской стороны обнаруживается в этом вопросе последние несколько дней.