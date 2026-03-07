3.73 BYN
Советник сопрезидентов Никарагуа о белорусском оборудовании: Работает лучше, чем швейцарские часы
Торгово-экономические и гуманитарные связи между Беларусью и Никарагуа получили мощный импульс с 2023 года и продолжают активно развиваться по всем направлениям - от поставок тяжелой техники до культурного обмена. Об этом заявил советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо в "Актуальном интервью".
"Торгово-экономическое взаимодействие между Никарагуа и Беларусью получило существенный толчок с 2023 года. Тогда нам посчастливилось поучаствовать в совещании, которым руководил Александр Лукашенко (Президент Беларуси - прим. ред.). И под его началом многие предприятия Беларуси оживили интерес к сотрудничеству с Никарагуа. И на этом совещании было принято решение позиционировать Никарагуа как платформу для продвижения продуктов в регионе", - отметил Лауреано Ортега Мурильо.
По его словам, одним из ключевых результатов стало взаимодействие с Банком развития Беларуси. "Это дало нам возможность установить связи с Банком развития Беларуси. Открылась программа кредитования, и стало возможным завязывать деловые отношения в области приобретения дорожно-строительного и тракторного оборудования. Эта программа уже в действии. В настоящий момент мы получили из Беларуси более 400 единиц машин, надеемся, что в этом году получим еще три сотни для передачи их в городские хозяйства. Их задействуют в строительстве дорог, уборке улиц и сельскохозяйственных работах, - рассказал советник. - Мы также продвинулись в деле закупки оборудования для пожарной службы Никарагуа. И эти машины будут приходить к нам в страну в течение текущего и следующего года".
В этой программе, которую мы реализуем между Беларусью и Никарагуа, задействовано 130 млн долларов. И мы работаем с нашими белорусскими братьями над тем, чтобы предоставить возможности для работы у нас белорусских компаний.
Он особо выделил потенциал в фармацевтике и сельском хозяйстве: "Еще мы взаимодействуем с фармацевтическим сектором для того, чтобы фармпредприятия Беларуси имели возможность поставлять свою продукцию на рынок Никарагуа для защиты жизни и здоровья нашего населения. В то же время это способствует продвижению ваших препаратов в Центрально-Американском регионе. Мы бы хотели, чтобы такой подход был в других сферах. Например, коммунальная техника работает в Никарагуа, а наши соседи из Центральной Америки увидят, насколько качественно она функционирует, и можно будет продвигать ваше оборудование по всему региону.
Лауреано Ортега Мурильо:
"Оно все работает, как белорусское оборудование, а это так же хорошо, а может и лучше, чем швейцарские часы. Та техника, которую мы получили из Беларуси, в отличном состоянии, а дополнительную ценность придает то, что стоит она несколько меньше, а срок службы дольше".
Как заметил он, в Беларуси очень хорошо развита сельскохозяйственная сфера, поэтому страны работают над тем, чтобы привезти в Никарагуа ветеринарные препараты. "Они себя хорошо зарекомендовали. В связи с этим мы приступили к регистрации каталога этих позиций, чтобы широко применять их в Никарагуа", - добавил он.
Отдельно Лауреано Ортега Мурильо отметил культурное измерение партнерства: "Наши отношения не только торгово-экономические, мы взаимодействуем и в культурном обмене. Например, у нас замечательные отношения с Большим театром Беларуси. Выражаем благодарность Екатерине Дуловой, которая является директором этого театра. Была составлена программа, по которой мы организуем ежегодное выступление белорусских артистов на нашей сцене. Также была представлена возможность никарагуанским певцам выступить в Большом театре Беларуси. Мы будем продолжать развивать культурные связи в области театра, балета, оперы, живописи, поэзии, музыки", - заключил советник сопрезидентов Никарагуа.