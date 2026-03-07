Советник сопрезидентов Никарагуа о белорусском оборудовании: Работает лучше, чем швейцарские часы

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fdaf7d0-6a95-4d87-ada3-55b71a4975cc/conversions/3a68a19b-f334-40f7-82f7-5c6b98cb6a73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fdaf7d0-6a95-4d87-ada3-55b71a4975cc/conversions/3a68a19b-f334-40f7-82f7-5c6b98cb6a73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fdaf7d0-6a95-4d87-ada3-55b71a4975cc/conversions/3a68a19b-f334-40f7-82f7-5c6b98cb6a73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fdaf7d0-6a95-4d87-ada3-55b71a4975cc/conversions/3a68a19b-f334-40f7-82f7-5c6b98cb6a73-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Торгово-экономические и гуманитарные связи между Беларусью и Никарагуа получили мощный импульс с 2023 года и продолжают активно развиваться по всем направлениям - от поставок тяжелой техники до культурного обмена. Об этом заявил советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо в "Актуальном интервью".

"Торгово-экономическое взаимодействие между Никарагуа и Беларусью получило существенный толчок с 2023 года. Тогда нам посчастливилось поучаствовать в совещании, которым руководил Александр Лукашенко (Президент Беларуси - прим. ред.). И под его началом многие предприятия Беларуси оживили интерес к сотрудничеству с Никарагуа. И на этом совещании было принято решение позиционировать Никарагуа как платформу для продвижения продуктов в регионе", - отметил Лауреано Ортега Мурильо.

По его словам, одним из ключевых результатов стало взаимодействие с Банком развития Беларуси. "Это дало нам возможность установить связи с Банком развития Беларуси. Открылась программа кредитования, и стало возможным завязывать деловые отношения в области приобретения дорожно-строительного и тракторного оборудования. Эта программа уже в действии. В настоящий момент мы получили из Беларуси более 400 единиц машин, надеемся, что в этом году получим еще три сотни для передачи их в городские хозяйства. Их задействуют в строительстве дорог, уборке улиц и сельскохозяйственных работах, - рассказал советник. - Мы также продвинулись в деле закупки оборудования для пожарной службы Никарагуа. И эти машины будут приходить к нам в страну в течение текущего и следующего года".

В этой программе, которую мы реализуем между Беларусью и Никарагуа, задействовано 130 млн долларов. И мы работаем с нашими белорусскими братьями над тем, чтобы предоставить возможности для работы у нас белорусских компаний. Лауреано Ортега Мурильо

Он особо выделил потенциал в фармацевтике и сельском хозяйстве: "Еще мы взаимодействуем с фармацевтическим сектором для того, чтобы фармпредприятия Беларуси имели возможность поставлять свою продукцию на рынок Никарагуа для защиты жизни и здоровья нашего населения. В то же время это способствует продвижению ваших препаратов в Центрально-Американском регионе. Мы бы хотели, чтобы такой подход был в других сферах. Например, коммунальная техника работает в Никарагуа, а наши соседи из Центральной Америки увидят, насколько качественно она функционирует, и можно будет продвигать ваше оборудование по всему региону.

Лауреано Ортега Мурильо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd9e4e3-bc8e-4945-86e0-763f70f46f0b/conversions/e577833a-b44a-4f99-8cb0-53b08974ae39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd9e4e3-bc8e-4945-86e0-763f70f46f0b/conversions/e577833a-b44a-4f99-8cb0-53b08974ae39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd9e4e3-bc8e-4945-86e0-763f70f46f0b/conversions/e577833a-b44a-4f99-8cb0-53b08974ae39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dd9e4e3-bc8e-4945-86e0-763f70f46f0b/conversions/e577833a-b44a-4f99-8cb0-53b08974ae39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лауреано Ортега Мурильо:

"Оно все работает, как белорусское оборудование, а это так же хорошо, а может и лучше, чем швейцарские часы. Та техника, которую мы получили из Беларуси, в отличном состоянии, а дополнительную ценность придает то, что стоит она несколько меньше, а срок службы дольше".

Как заметил он, в Беларуси очень хорошо развита сельскохозяйственная сфера, поэтому страны работают над тем, чтобы привезти в Никарагуа ветеринарные препараты. "Они себя хорошо зарекомендовали. В связи с этим мы приступили к регистрации каталога этих позиций, чтобы широко применять их в Никарагуа", - добавил он.