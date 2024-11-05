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В мире
Создан ИИ-тренажер для собеседований
6 часов назад
ИИ
искусственный интеллект
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
8 часов назад
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
8 часов назад
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
8 часов назад
Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
18 часов назад
Политика
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Торжественное заседание, форсайт-сессия и заслуженные награды лучшим: ЦИК Беларуси - 35 лет
5 часов назад
Парламентская дипломатия: белорусская делегация принимает участие в ассамблее Парлатино
5 часов назад
Правовое просвещение и назначение выборов в ВНС - какие задачи стоят перед ЦИК
6 часов назад
Всенародное обсуждение: как велась подготовка изменений в Конституцию
6 часов назад
Всеобщее и косвенное голосование - какие системы выборов есть в Беларуси
7 часов назад
Общество
Все
Сколько стоят гостайны - как КГБ на живца ловило итальянца, желавшего получить секретные документы
4 часа назад
Как не оказаться на "Благородной наковальне" - жизнь и смерть на повестке "Саммита тысячелетия"
5 часов назад
По нулям - в Беларуси прошла деноминация, чего боялось население и где в 2000-х брали доллары
5 часов назад
Звания "Почетный гражданин Брестской области" удостоены 5 человек
5 часов назад
Экономика
Все
Каким будет праздничный ассортимент в Беларуси и когда откроются новогодние ярмарки
4 часа назад
Какие акции и скидки ждут белорусов в преддверии новогодних праздников
4 часа назад
В Беларуси растет количество электромобилей. Что прогнозируют эксперты?
15 часов назад
Новый рекорд - белорусские нефтяники пробурили 31,25 км горных пород
03.12.2024
19:50
Почти 40 млрд белорусских рублей заработал Минск на экспорте товаров и услуг
02.12.2024
07:26
В мире
Все
Путч в Сеуле провалился, но может иметь долгосрочные последствия
5 часов назад
Выявлять опасные заболевания мозга врачам поможет искусственный интеллект
5 часов назад
Эксперт о том, опасен ли упавший астероид для природы и жителей Якутии
6 часов назад
Создан ИИ-тренажер для собеседований
6 часов назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
20 лет за смертельный подарок из Москвы
4 часа назад
Внука осудили на 15 лет лишения свободы за жестокое убийство своей бабушки-инвалида
8 часов назад
Руководитель крупной страховой компании США застрелен в центре Манхэттена
8 часов назад
Циклон "Фенгал" в Индии затопил целый город
12 часов назад
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00