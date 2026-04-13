Сожжение фигуры Нетаньяху в Малаге вызвало дипломатический скандал с Израилем

Новая ступень в конфликте Тель-Авива и Мадрида. Испанцы устроили дерзкий "перформанс" в рамках традиционного обряда "сожжения Иуды" в провинции Малага. Там сначала обстреляли фейерверками, а затем сожгли и подорвали гигантскую соломенную фигуру Нетаньяху. Туристы и местные жители аплодировали и ликовали. А местные власти прямо заявили: "Это протест против военных действий на Ближнем Востоке".



В Тель-Авиве возмутились инцидентом. В МИД вызвали посла Испании для разъяснений и подчеркнули, что флешмоб стал актом "вопиющей антисемитской ненависти", вызванной "систематическими подстрекательствами" со стороны испанского правительства.