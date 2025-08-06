Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Россию

С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. Два последних раза он приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент России Владимир Путин проводил с ним встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли РФ избежать введения санкций со стороны действующей американской администрации, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена "сделка, в результате которой перестали бы погибать люди".