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Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Россию

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Фото из архива POOL via CNP/ INSTA via Reuters Connect

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Россию, пишет ТАСС.

По данным СМИ, в аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. Два последних раза он приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент России Владимир Путин проводил с ним встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. При этом он отметил, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли РФ избежать введения санкций со стороны действующей американской администрации, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена "сделка, в результате которой перестали бы погибать люди".

Стивен УиткоффРоссия