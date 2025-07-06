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Сразу 2 монумента советским воинам снесли в Ивано-Франковской области
В Украине продолжают воевать с памятью о подвиге советских солдат. Сразу 2 монумента подверглись атаке вандалов в Ивано-Франковской области.
В обоих случаях власти снесли изваяния воинам Красной армии, павшим при освобождении Украины от нацистов. К настоящему моменту большая часть мемориалов героям Великой Отечественной в стране уничтожена.
Памятники, которые варварски снесли на этот раз, прежде спасало только то, что они находились вдали от глаз чиновников (в двух небольших селах).
В крупных городах Украины с памятниками воинам Красной армии разделались давно и взялись теперь за писателей, художников.
Например, в Одессе на днях принялись обсуждать переименование улиц, которые названы в честь де Рибаса и герцога Ришелье. Они строили приморский город в XVIII-XIX веках, фактически став его основателями.
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