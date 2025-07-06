В Украине продолжают воевать с памятью о подвиге советских солдат. Сразу 2 монумента подверглись атаке вандалов в Ивано-Франковской области.



В обоих случаях власти снесли изваяния воинам Красной армии, павшим при освобождении Украины от нацистов. К настоящему моменту большая часть мемориалов героям Великой Отечественной в стране уничтожена.



Памятники, которые варварски снесли на этот раз, прежде спасало только то, что они находились вдали от глаз чиновников (в двух небольших селах).



В крупных городах Украины с памятниками воинам Красной армии разделались давно и взялись теперь за писателей, художников.

