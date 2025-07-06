Беларусь и Россия создали Комиссию по сохранению и защите исторической памяти. Решение приняли в Бресте на сессии Парламентского собрания двух стран. Запад продолжает войну с гранитом и не оставляет попыток исказить правду о событиях Второй мировой войны. Об убитых дважды - в новом выпуске "По форме".

Латвия планирует массовое уничтожение мемориалов под видом исследований. Треть монументов над братскими могилами подлежат сносу. Чтобы придать акту вандализма видимость цивилизованности, власти предлагают действовать строго по "закону". Его суть в проведении фиктивных археологических исследований, которые должны будут опровергнуть существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.

От подобной информации волосы становятся дыбом. Но мы сейчас уберем эмоции и предоставим вам факты. Правда, слышать эту информацию без чувств невозможно.

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Сегодня в Беларуси около 9 тыс. памятников и захоронений Великой Отечественной. Ежегодно по всей стране устанавливаются десятки новых мемориалов, реставрируются места фашистских концлагерей, обновляются памятные таблички. Каждую весну 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил Беларуси открывает новый сезон работ по установлению мест массовых захоронений.

На сегодняшний день раскопки ведутся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, в Могилеве и Ветке. Уже за пару месяцев обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков, установлены имена 12 павших, найдено и обезврежено около 200 взрывоопасных предметов.

Недавно на одной из столичных стройплощадок было обнаружено очередное массовое захоронение. Свыше 80 лет останки 75 человек покоились в центре Минска. Это 60 мужчин и 5 женщин, остальные не установлены. Церемония перезахоронения жертв геноцида состоялась на Чижовском кладбище. Прощание прошло со всеми почестями: с людьми, которые пришли отдать дань памяти, с цветами как знаком уважения, со священником, чтобы похоронить наших соотечественников по-христиански.

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Тем временем в паре сотен километров вокруг Беларуси иная реальность. В Польше после окончания Второй мировой был установлен 561 памятник красноармейцам. Сегодня их осталось не более двух десятков. Можете не сомневаться, в ближайшее время их ждет та же участь.

Кампанию по ликвидации памяти Варшава начала в 2014 году. Помимо сноса, местные власти переписывают мемориальные таблички, убирая информацию об освобождении Польши Красной армией. Власти снос памятников объясняют тем, что они "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

В Эстонии из свежих фактов вандализма - сотрудники музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии на территории Таллинского военного кладбища. Памятник снесли бульдозером. Процессом лично руководил директор музея.

Еще в августе 2024 года правительство Эстонии объявило о начале кампании по демонтажу советских военных мемориалов и перезахоронению останков. Была создана и специальная комиссия. Она насчитала 322 памятника над захоронениями. Из них 244 подлежат сносу или замене.

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В Латвии тоже есть новые факты. В Риге демонтировали военный памятник, который даже не был включен в список на снос. А такой список там тоже есть. Плита установлена на месте, где ранее было захоронение солдат Красной армии. В могиле находились останки погибших 440-го медико-санитарного батальона 356-й стрелковой дивизии. Одним больше, одним меньше – неважно, на сегодняшний день Латвия уже снесла 255 памятников советским воинам.

Еще одна страна-вандал - Чехия. На днях власти снесли монумент "Честь и слава Советской армии", установленный в 1975 году в центре чешского города Литомержиц. Работники с помощью строительного крана разбирали памятник по частям. К слову, местные жители идею государства не поддержали и организовали митинг.

По данным российского проекта "Нельзя забыть", всего после окончания Второй мировой войны в странах Европы было установлено около 4 тыс. монументов в память о героизме бойцов Красной армии, из них на сегодняшний день снесено 3 тыс.