США и Иран не пришли к соглашению в результате переговоров в Исламабаде
Переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились. Делегации не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем, заявили в иранском МИД.
Встреча продлилась 21 час. Стороны обсуждали Ормузский пролив, ядерную программу, репарации, отмену санкций и окончательное урегулирование конфликта.
По данным агентства Tasnim, США настаивали на вывозе с иранской территории запасов обогащенного урана. Иранская сторона свела на нет эти попытки.
Как пишет Financial Times, переговоры оказались в тупике и по теме открытия Ормузского пролива. Тегеран продолжает настаивать на своем контроле над проливом и праве взимать с судов плату за проход. Идею "совместного контроля" иранские переговорщики отвергли.
Консультации продолжатся, несмотря на разногласия, сообщило правительство Исламской Республики.