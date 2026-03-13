3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
США и Израиль нанесли удар по центру Тегерана во время массового митинга
Автор:Редакция news.by
США и Израиль нанесли удар по центру Тегерана во время массового митинга. По сообщениям иранских СМИ, погиб один человек.
Народные шествия проходят по случаю празднования Дня солидарности с борьбой палестинцев за независимость. Участие в них принимают президент Пезешкиан и глава МИД Аракчи.
Также Иран предполагает, что запуск ракет, перехваченных Турцией, был совершен третьими лицами. Об этом заявил посол Ирана в Анкаре. Как стало известно, МАГАТЭ пытается устроить новую ядерную сделку между США и Ираном.