"Как сообщил Reuters американский чиновник, США и Китай завершили торговые переговоры в Лондоне на фоне того, как обе страны стремятся достичь прорыва в области экспортного контроля, который грозит новым расколом между сверхдержавами" , - передает агентство во вторник, 10 июня.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.

Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10 %. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145 %, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125 %. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10 % на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10 %, а Штаты взимают с китайской продукции 30 %, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20 %. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.