США начнут морскую блокаду Ирана 13 апреля
После провала переговоров в Исламабаде нестабильность вновь возвращается на Ближний Восток. США с вечера 13 апреля начнут морскую блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них в Аравийском море и Оманском заливе.
При этом Вашингтон не будет препятствовать судам, проходящим через Ормузский пролив к неиранским портам и обратно. Как заявил Трамп, к ограничению иранского экспорта нефти подключаются и другие страны. При этом ему совершенно не важно, вернется ли Тегеран к переговорам.
Дональд Трамп, президент США:
"Мне все равно, вернутся они или нет. Если они не вернутся - все в порядке. Их военные мертвы. Их ракеты в значительной степени истощены. Производственные мощности для ракет и беспилотников в значительной степени уничтожены. Мы были очень милы. Мы не взорвали слишком много мостов. Только один, потому что они нарушили свое слово. Они нарушили свое обещание. И помните, их обещание состояло в том, что они собираются открыть Ормузский пролив. Они этого не сделали. Они солгали".
Тем временем далеко не все готовы ввязываться в американские авантюры. Так, Британия не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива. Вместо этого Лондон работает над созданием коалиции для защиты судоходства вместе с Францией и другими партнерами. Отказалась помогать США и Австралия.
В самом Иране прямо заявляют, что будут атаковать американские корабли, если те попытаются блокировать Ормузский пролив. Приближение военных судов будет расценено как нарушение режима прекращения огня.