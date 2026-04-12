США начнут морскую блокаду Ирана 13 апреля

После провала переговоров в Исламабаде нестабильность вновь возвращается на Ближний Восток. США с вечера 13 апреля начнут морскую блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них в Аравийском море и Оманском заливе.



При этом Вашингтон не будет препятствовать судам, проходящим через Ормузский пролив к неиранским портам и обратно. Как заявил Трамп, к ограничению иранского экспорта нефти подключаются и другие страны. При этом ему совершенно не важно, вернется ли Тегеран к переговорам.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США:

"Мне все равно, вернутся они или нет. Если они не вернутся - все в порядке. Их военные мертвы. Их ракеты в значительной степени истощены. Производственные мощности для ракет и беспилотников в значительной степени уничтожены. Мы были очень милы. Мы не взорвали слишком много мостов. Только один, потому что они нарушили свое слово. Они нарушили свое обещание. И помните, их обещание состояло в том, что они собираются открыть Ормузский пролив. Они этого не сделали. Они солгали".