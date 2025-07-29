3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
США перебросили в Великобританию ядерные заряды
Автор:Редакция news.by
В Великобританию из США были доставлены ядерные боезаряды. Самолет, который перевозил оружие, совершал рейс с включенным транспондером - делалось это для того, чтобы все заинтересованные стороны могли проследить его маршрут.
По мнению экспертов, такая вызывающая переброска оружия на Британские острова является своеобразной демонстрацией американцами крайней серьезности своих намерений по отношению к России. Более того, переброска бомб произведена настолько демонстративно, что фактически является угрозой.