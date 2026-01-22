3.72 BYN
США планируют сменить власть на Кубе до конца года
Автор:Редакция news.by
Администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца года. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно публикации, в Вашингтоне уверены - экономика Кубы сейчас на грани краха, а правительство "как никогда уязвимо" после потери важного покровителя в лице президента Венесуэлы.
При этом источники подчеркнули, что у чиновников "нет конкретного плана" по свержению кубинского правительства, но "захват Мадуро и последующие уступки со стороны его союзников" рассматриваются как "предупреждение для Гаваны".
Ранее президент Кубы заявил, что достижение взаимопонимания между Гаваной и Вашингтоном под принуждением невозможно.