США планируют сменить власть на Кубе до конца года

Администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца года. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно публикации, в Вашингтоне уверены - экономика Кубы сейчас на грани краха, а правительство "как никогда уязвимо" после потери важного покровителя в лице президента Венесуэлы.

При этом источники подчеркнули, что у чиновников "нет конкретного плана" по свержению кубинского правительства, но "захват Мадуро и последующие уступки со стороны его союзников" рассматриваются как "предупреждение для Гаваны".