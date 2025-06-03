США пополняют запасы оружия рекордными темпами

США пополняют запасы вооружений невиданными темпами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети. К таким выводам хозяин Белого дома пришел по итогам беседы с руководством вооруженных сил.

Трамп подчеркнул, что армия страны сильна как никогда, в том числе благодаря накоплению военного арсенала. И это не пустые слова - в мае президент США объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет. А в июле Штаты начнут полномасштабный выпуск модернизированной ядерной бомбы B61-13. Ее заряд составляет до 360 килотонн, что в 24 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.