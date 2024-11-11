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США попрощаются с ВОЗ и оставят ее без членских взносов
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о еще одном революционном шаге своей администрации: как только новый президент вселится в Белый дом, Соединенные Штаты немедленно выйдут из ВОЗ. В первую очередь потому, что эта структура пытается лишить Америку суверенитета через навязывание "Антипандемического пакта".
Дональд Трамп:
"Всемирная организация здравоохранения является коррупционной глобалистской аферой, которая оплачивается Соединенными Штатами, но принадлежит Китаю. К сожалению, жулик Джо Байден по глупости вступил во Всемирную организацию здравоохранения после того, как я из нее вышел, не потребовав ни переговоров, ни реформ. Я не позволю использовать общественное здравоохранение в качестве предлога для продвижения мирового правительства. Соединенные Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения, которая после провала в борьбе с COVID заслуживает только полного упразднения и роспуска!"
К настоящему моменту у многих есть основания ждать со страхом вступления Трампа в должность, например, у трангсендеров - их лишат права именоваться самостоятельным полом, а также у жителей Гренландии и Панамы: Трамп заинтересованно поглядывает на них, желая присвоить как остров, так и канал, связующий два океана.
Поэтому ВОЗ в каком-то смысле даже повезло: с ней Трамп просто предлагает расстаться, хотя и лишив членских взносов, которые превышают 100 млн долларов в год.
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