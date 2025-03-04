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США повышают пошлины на товары из Китая до 20 %
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2.22025-03-04T04:32:04.000000Z00
США повышают пошлины на товары из Китая с 10 до 20 %. Решение Трамп объяснил "неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов в Соединенные Штаты".
Пекин выразил резкое недовольство и решительный протест. Китаем будут предприняты контрмеры. Как отметили в Министерстве коммерции Поднебесной, Вашингтон нарушает правила ВТО и "не только не решает свои проблемы, но и наносит ущерб сотрудничеству КНР и США, а также нормальному международному торговому порядку.