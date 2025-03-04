США повышают пошлины на товары из Китая до 20 %

США повышают пошлины на товары из Китая с 10 до 20 %. Решение Трамп объяснил "неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов в Соединенные Штаты".

Пекин выразил резкое недовольство и решительный протест. Китаем будут предприняты контрмеры. Как отметили в Министерстве коммерции Поднебесной, Вашингтон нарушает правила ВТО и "не только не решает свои проблемы, но и наносит ущерб сотрудничеству КНР и США, а также нормальному международному торговому порядку.