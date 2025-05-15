США предложили возобновить работу совета Россия - НАТО

США выступили с предложением возобновить работу совета Россия - НАТО. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты в рамках урегулирования украинского конфликта предлагают восстановить работу совета, которая была фактически приостановлена после начала спецоперации в 2022 году.

"США добавили новые детали к предложению по урегулированию, включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия - НАТО", - утверждается в публикации.

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году для сотрудничества и координации военно-политических действий между Москвой и Североатлантическим альянсом.